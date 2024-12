Il magico villaggio di Babbo Natale arriva ad Olevano sul Tusciano

L’Associazione “I Mulini”, presieduta da Vincenzo Cicatelli, con il patrocinio del Comune di Olevano sul Tusciano, organizza per grandi e piccini il Villaggio di Babbo Natale un appuntamento che si terrà presso il PalaTusciano nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 17:00.

Tra magia, colori e giochi

«Un’atmosfera magica avvolgerà il PalaTusciano, trasformato per l’occasione in un luogo incantato. Il cuore del villaggio sarà la Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare il simbolo per eccellenza delle festività natalizie, lasciargli la propria letterina e scattare una foto ricordo», dicono gli organizzatori. Ad arricchire l’esperienza, tanti giochi di animazione, gonfiabili e giochi di ruolo per intrattenere i bambini in allegria e sicurezza. Non mancheranno le delizie della tradizione: sarà infatti possibile degustare piatti tipici natalizi, per riscoprire i sapori genuini delle feste.

Un evento voluto fortemente dall’associazione “I Mulini”

L’ingresso al Villaggio è gratuito, un’opportunità imperdibile per vivere momenti di gioia in famiglia e immergersi nel calore del Natale. «Siamo orgogliosi di ospitare un evento che porta allegria e spensieratezza nella nostra comunità, specialmente per i bambini, che sono i veri protagonisti del Natale. Grazie all’impegno dell’Associazione I Mulini, possiamo offrire un momento di condivisione e tradizione per tutti i cittadini», ha dichiarato Michele Ciliberti, Sindaco di Olevano sul Tusciano.