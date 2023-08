Eboli: il Consiglio Comunale e l’accusa di Forza Italia, circolo di Eboli: “un’inutile mortificazione della minoranza consiliare”

Si è riunito ieri pomeriggio e si è protratto fino a sera tardi. Il Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio, che scrive e disegna il nuovo assetto politico della maggioranza del Sindaco Conte, ha visto tra le altre cose anche l’elezione del vice presidente del consiglio comunale. Da qui la nota stampa del coordinatore di Forza Italia Michele Melillo che non le manda a dire e parla di “altro momento di scorrettezza politica verso le minoranze che si oppongono all’Amministrazione Conte”.

La nota di Melillo solleva un ennesimo polverone all’indirizzo del Sindaco Conte

“Un ruolo che, per evidenti ragioni di rispetto del pluralismo e di equilibrio democratico, sarebbe dovuto essere assegnato alla minoranza, è stato attribuito al consigliere Cardiello ma per scelta e imposizione del Sindaco e della maggioranza”.

Le minoranze avevano scelto ed indicato il nome del consigliere Emilio Masala per ricoprire il ruolo di vice presidente del consiglio comunale e, invece, è andata diversamente.

“L’indicazione fatta dalla gran parte dei consiglieri di opposizione è stata ignorata. Il Sindaco e la maggioranza consiliare hanno imposto una loro scelta, non facendo confluire i voti sul consigliere Masala, sul quale vi era stata la convergenza di buona parte dell’opposizione. Nulla di personale verso l’amico Cardiello, al quale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. Resta da segnalare un metodo di governo che non può essere condiviso . Auspichiamo che il confronto consiliare torni nei binari del rispetto e della lealtà”, scrive Michele Melillo. Consiglio comunale quello di ieri che non ha fatto mancare momenti di tensione e parole grosse volate e che, stando a quanto raccontano alcuni esponenti di maggioranza, segna la fine della prima Giunta Conte.

Nuovi assetti tra giunta e consiglio

Dopo ferragosto, al massimo a settembre, fuori dall’esecutivo Alessia Palma che torna in consiglio al posto di Lucilla Polito che intanto assume la guida dell’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione; fuori Damiana Masiello; fuori anche Massimiliano Curcio assessore al Bilancio che ha lavorato anche per la costituzione di ASSI l’azienda speciale per le politiche sociali. Resta in Giunta ma perde la poltrona di secondo cittadino, Enzo Consalvo ed il nuovo vicesindaco sarà Gianmaria Sgritta. La seconda donna ad entrare nell’esecutivo di Conte potrebbe essere Giulia Izzo, giovane professionista ebolitana.