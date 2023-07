Eboli: il consiglio comunale vota il DUP con soli 14 voti favorevoli. 6 contrari e 5 assenti

Imbarazzante in aula il battibecco tra il consigliere Lavorgna e l’assessore alla manutenzione. Con 14 voti favorevoli in Consiglio comunale passa il Documento Unico di Programmazione. “Un copia e incolla dei vecchi verbali e vecchi documenti” accusa a gran voce il consigliere di minoranza Cosimo Pio Di Benedetto già vicesindaco e assessore al Bilancio della giunta Cariello. Di Benedetto negli anni si è preso cura personalmente di stilare documenti programmatici e nel suo intervento ha bocciato l’amministrazione Conte su più fronti.

Discussione animata in consiglio

“Zero programmazione, zero capacità, zero voglia di fare”. Discussione animata tra Adolfo Lavorgna, consigliere di maggioranza, che accusa il Dup di essere manchevole di progetti e programmazione espressamente richiesta e parte la discussione animata contro l’assessore alla manutenzione.

Uno scambio di vedute più o meno animate e Lavorgna conclude con tono amaro e rivolgendosi al Sindaco: “c’è qualcosa da rivedere immediatamente, mi fermo per non peggiorare la situazione”. Programmazione e cose da fare sono un excursus nell’intervento del Sindaco che salta dalla cultura allo sport agli eventi passando per cose fatte e da fare e un richiamato alla lentezza e ai tempi.

La posizione del sindaco di Eboli

Per il Sindaco Conte la strada che si sta perseguendo è quella giusta. Divulgata, non appena conclusi i lavori, la nota stampa di Forza Italia. “Settembre è un mese molto caldo – Tanto nervosismo ho provato nel sentire pronunciare al Sindaco di Eboli questa frase, annunciata pubblicamente per giustificare la sua amministrazione dei clamorosi ritardi riguardanti la messa in funzione del lido delle persone con disabilità”, si legge nella nota a firma dell’avvocato Marino.

“Oggi tra l’imbarazzo generale della maggioranza è stato approvato il Documento unico di programmazione. All’interno di questo documento possiamo notare un copia e incolla increscioso e spiacevole sottolineato dal Consigliere Di Benedetto che negli anni in cui ha ricoperto la carica da Vicesindaco nel dare il proprio contributo per il Dup scriveva che come nell’anno 2019 bisognava riproporre ,dato il successo avuto, il lido delle persone con disabilità nel 2020.

Non mi sorprende nella maniera più assoluta, prendere atto ancora una volta, che all’intera giunta il tema della disabilità è un tema che non sta a cuore a nessuno. Dopo tutto aspettiamo ancora che venga Istituto il garante delle persone disabili, figura alla quale ho dato un contributo fin dalla proposta.

“In tempi record” è riuscito a fare l’ennesima brutta figura ed in tempi record sono certo che questa amministrazione terminerà il suo mandato!”.