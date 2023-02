Eboli: Il centro storico vittima di incivili. Scattano le sanzioni

“Lo scempio che offende la bellezza, la perseveranza nel tutelare l’ambiente. Ancora una volta, cittadini incivili hanno abbandonato rifiuti in diversi punti del Centro Antico. Ancora una volta, questa mattina, gli ispettori ambientali hanno elevato sanzioni, in questo caso quattro verbali da 6 0€ ciascuno”. Non le manda a dire l’assessore all’ambiente di Eboli Nadia La Brocca e di buon ora, come fa quasi ogni giorno, si è personalmente recata tra i vicoli e le piazze del centro storico per debellare con azioni concrete il fenomeno dilagante dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

La situazione nel centro storico

Purtroppo il problema riscontrato oggi non rappresenta una novità, ma l’assessore non demorde. “Non ci fermeremo dall’attuare controlli a tappeto per stanare gli irresponsabili, per punire chi delinque nei confronti di un territorio che dovrebbe essere innanzitutto bene comune”, dice.

L’impegno

E poi il rinnovo di un impegno che, sin dalla sua investitura, ha sempre rispettato anche oltre l’incarico politico: “Da assessore al ramo, mi impegnerò con sempre maggior rigore in tal senso. Senza indietreggiare”.

Non c’è tregua per gli incivili, non c’è pace per chi offende il territorio, anche se le segnalazioni sono molteplici e arrivano da più parti del territorio del comune di Eboli.