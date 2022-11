Deiezioni canine e disagi nei pressi dell’asilo. Rabbia dei genitori ad Eboli

“È una vergogna! Il marciapiede è impraticabile a causa delle deiezioni canine e i cattivi odori sono ormai insopportabili. Accompagnare a scuola i nostri figli è quotidianamente una impresa ardua”. È ferma la protesta di molti genitori degli alunni della scuola dell’infanzia Agatino Arìa di via Buozzi.

L’edificio, posto nelle immediate vicinanze del Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl Salerno, è situato proprio al centro del paese.

Deiezioni canine: il racconto dei genitori

“Tra deiezioni canine e urina, bottiglie di birra lasciate ovunque e cartoni di pizze e cartacce questi marciapiedi non sono più praticabili ed è un vero peccato che questo fenomeno si ripeta quotidianamente – spiega la mamma di una alunna -. Eppure questa scuola è un fiore all’occhiello per la nostra città, è in pieno centro ma a causa dell’inciviltà di qualcuno l’aria adiacente la scuola è diventata invivibile”.

La protesta arriva anche da parte di alcuni residenti di via Buozzi che puntualmente ogni sera si ritrovano ad assistere a bivacchi e schiamazzi.

L’appello dei residenti

“Chiediamo l’intervento degli organi preposti e una maggiore attenzione. Confidiamo sull’impegno dell’assessore all’ambiente che si sta dando molto da fare anche per quanto riguarda la lotta alle micro discariche. Per il nostro quartiere chiediamo maggiore attenzione”. Questa la richiesta dei residenti della zona che chiedono interventi non solo per risolvere il problema delle deiezioni canine, ma in generale una maggiore cura del territorio.