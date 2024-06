Eboli: il centro storico è assediato dalla spazzatura, non c’è tregua per il centro storico ebolitano

Lo scenario che si è presentato agli occhi dei residenti questa mattina presto, tra vicoli e piazzette, lascia poco all’immaginazione. Buste con rifiuti indifferenziati, materiale di risultata, ingombranti e spazzatura di ogni genere: lo scenario è desolante.

Potenziamento dei controlli, ispezioni con le guardie ambientali, multe e verifiche costanti è quanto chiedono i residenti che sono costretti ad assistere quotidianamente all’incuria e alla mancanza di senso civico.

Se, infatti, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in Città quotidianamente interviene per la pulizia dei luoghi, immediatamente dopo la bonifica delle aree nuovi sversamenti incontrollati vengono alimentati da gente senza scrupoli e senza rispetto.

Non c’è decoro tra via Don Paolo Vocca, piazza San Nicola e le scalelle laterali al corso. Non c’è rispetto per quanta gente perbene abita il borgo antico.