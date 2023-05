Eboli: i lavori sulla SP 175 alimentano nuove ostilità tra il gruppo consiliare Uniti per il territorio e il PD

Un comunicato stampa che usa termini polemici e parole rivolte all’indirizzo del consigliere provinciale Filomena Rosamilia che nelle ultime ore aveva comunicato gli interventi di pulizia della strada provinciale nel tratto ricadente del comune di Eboli.

Scherzosamente qualche bene informato lo aveva preannunciato e il capogruppo consiliare Vito Maratea non si è fatto attendere.

Ecco la nota integrale

La nota integrale a firma dei consiglieri comunali Vito Maratea, Cosimo Massa e Sara Costantino.

Ci stupisce come la consigliera del Partito Democratico, Filomena Rosamilia, accompagnata da un rappresentante di un’associazione che da anni non è più rappresentativa del territorio, tenti continuamente di mettere il cappello su sollecitazioni e iniziative messe in campo da altri Consiglieri Comunali e Provinciali.

Questa mattina l’ennesimo tentativo di disinformazione e di manipolazione della realtà.

Infatti, la Consigliera Rosamilia, attraverso un post pubblicato sui canali social, si auto erge quale baluardo a difesa della Fascia Costiera, dimenticando che su quell’area, da oltre due anni, sussiste l’encomiabile attività di pulizia e non solo, da parte del Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana.

Inoltre, vogliamo ribadire alla Consigliera che, attraverso più incontri con il presidente della Provincia Franco Alfieri, abbiamo sollecitato opere di pulizia lungo la S.P.175, oltre ad interventi di Sicurezza congiunti tra la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale. Interventi che, come ci ha rassicurato il Presidente, dovrebbero partire entro l’inizio di questa estate.

L’interesse per la Fascia Costiera è prioritario: stiamo programmando azioni serie e concrete come la realizzazione dell’impianto di video sorveglianza, l’apertura dello stabilimento comunale, la pulizia dell’ex vivaio forestale e il pattugliamento interforze, cose che la Consigliera nei suoi 6 anni di amministrazione non ha mai compiuto, tantomeno pensato. Tuttavia, questo sì, ci fa piacere che oggi scopra una parte della Città a lei sconosciuta.

Ci stupisce, però, il fatto che il Partito Democratico si affanni in un’attività di mistificazione della realtà e perda puntualmente l’occasione per dare il proprio contributo sulle tematiche importanti come l’attenzione alle sorti del nostro Presidio Ospedaliero e, più in generale, della Sanità locale. Infatti, nessun consigliere comunale del PD ha partecipato alla riunione operativa sull’Ospedale che si è tenuta sabato scorso nell’Aula Consiliare. Una forza politica, che ha riferimenti provinciali e Regionali, puntualmente sfugge dal dibattito sul futuro della nostra Città.

Apprezziamo gli affanni con i quali la consigliera Rosamilia tenti di accreditarsi agli occhi dell’opinione pubblica dopo il nulla da lei compiuto nella sua attività, se tale si può definire, quando sedeva precedentemente in Consiglio.

Tuttavia la invitiamo almeno a raccontare la verità, a riconoscere i meriti a chi effettivamente li detiene e a presentarsi quando, specie nella sua duplice veste, è tenuta a partecipare.

Le dichiarazioni

Raggiunta telefonica la consigliera Filomena Rosamilia, che ha anche incarico provinciale accanto al Presidente Franco Alfieri e regge le deleghe alle Politiche Sociali e Sanitarie e alle Pari Opportunità ha semplicemente commentato: “Non posso certo scendere a certi livelli, la politica si fa senza utilizzare le offese personali e soprattutto senza odio nei confronti degli avversari. La giovane età del consigliere Maratea parla anche per la sua inesperienza”.