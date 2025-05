Eboli, gli studenti dell’I.C. Matteo Ripa ad Atene e Valencia per l’Erasmus di gruppo

Nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2025, l’Istituto Comprensivo Matteo Ripa di Eboli, ha preso parte a tre importanti mobilità Erasmus di gruppo, che hanno coinvolto studenti e docenti in due viaggi formativi all’estero e nell’accoglienza di una scuola greca.

Lo scambio culturale

Le destinazioni sono state Atene, presso la 4th High School of Petroupolis dal 16 al 22 febbraio, Valencia, presso la IES Liopis Mari High School, dal 2 all’8 marzo e Eboli dal 4 al 9 Maggio. Durante tutte le mobilità, gli studenti sono stati protagonisti di un’esperienza che ha superato i confini geografici e linguistici. Essi, infatti, hanno avuto l’opportunità non solo di visitare i Paesi ospitanti, ma soprattutto di vivere concretamente la quotidianità scolastica all’estero, partecipando alle lezioni delle scuole partner e confrontandosi, dunque, con un diverso modo di fare didattica, osservando approcci innovativi e coinvolgendosi in attività progettuali in lingua inglese.

Sviluppo di competenze trasversali

«Uno degli aspetti più significativi delle mobilità è stato, senza dubbio, lo sviluppo delle competenze trasversali: i ragazzi hanno imparato a collaborare in gruppo, ad affrontare situazioni nuove con spirito di adattamento, a comunicare in una lingua diversa dalla propria e, soprattutto, a guardare il mondo da un punto di vista più ampio e consapevole», fanno sapere dalla scuola. Oltre agli studenti, anche i docenti accompagnatori hanno tratto grande beneficio da queste esperienze.

«Il confronto con colleghi di altri Paesi ha permesso di riflettere sulla diversità degli approcci educativi, delle strategie didattiche e dell’organizzazione scolastica. Osservare altre pratiche didattiche sul campo ha stimolato riflessioni profonde e fornito spunti utili per arricchire il lavoro quotidiano in classe. Inoltre, i momenti di dialogo tra insegnanti hanno contribuito a costruire non solo relazioni professionali che potranno tradursi, in futuro, in nuove collaborazioni tra scuole, ma anche rapporti umani di stima reciproca», dicono i docenti referenti coordinati dalla professoressa Silvana Mortale che ha fortemente voluto questo progetto.

Le mobilità Erasmus di gruppo, dunque, non sono semplici viaggi scolastici, ma esperienze formative a tutto tondo, che permettono agli studenti di mettersi alla prova, sentirsi più sicuri, affrontare nuove sfide con il supporto reciproco e creare ricordi condivisi che resteranno nel tempo. «Per molti, infatti, è stata la prima vera occasione di viaggiare all’estero senza la famiglia, di affrontare piccole sfide quotidiane in autonomia e di stringere amicizie oltre i confini».

Risorsa fondamentale per una scuola moderna

I progetti Erasmus all’I.C. Matteo Ripa si confermano una risorsa fondamentale per costruire una scuola moderna, europea, capace di formare cittadini attivi, responsabili e pronti a muoversi con sicurezza nel mondo di domani. «Esperienze come queste dimostrano quanto sia importante aprire la scuola al mondo, fare rete, offrire ai ragazzi l’opportunità di mettersi in gioco in contesti reali e internazionali perché l’educazione non si fa solo tra i banchi, ma anche – e soprattutto – vivendo, viaggiando, incontrando».