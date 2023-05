Eboli: Gli alunni del Liceo Classico incassano riconoscimenti e medaglie alla finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

La notizia è di queste ore e la soddisfazione è già tanta. Gli alunni del Liceo Classico Perito Levi di Eboli, Graziuso Samuele 68/900, Rita Ferrara 55/900 (categoria S4), Paola Summa 79/900 (categoria S5) che, classificati tra 255.000 alunni provenienti da tutta Italia e Croazia, hanno partecipato alla Finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 a Palermo ottengono ambiti riconoscimenti.

I Giochi Matematici del Mediterraneo

Presso l’Università degli Studi di Palermo, al Convegno Nazionale sulla Didattica 2023, l’Istituto “Perito-Levi” è stato scelto, dal Presidente Franco Lunardi dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, per presentare il “Laboratorio di Filosofia e Fisica sul tempo secondo le teorie di Leibniz, Newton ed Einstein con Clil sulla relatività ed alcuni esperimenti dalla meccanica all’elettromagnetismo”.

Il progetto

Il progetto è stato realizzato in sinergia dalle professoresse Barbara Superchi per la Matematica e la Fisica, Veronica Natella per la Filosofia, Loreta Cellucci per il Clil con la collaborazione della signora Annamaria Nobile tecnico di laboratorio per gli esperimenti di fisica.

Il Liceo Classico Perito Levi di Eboli si conferma una vera eccellenza della Provincia di Salerno.