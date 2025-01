Eboli: Giusti, Unimpresa: “Non c’è sicurezza. Anche i commercianti hanno paura”

L’escalation di fatti criminosi che si sta compiendo nella città di Eboli tiene al centro dell’attenzione la mancanza di sicurezza. I residenti del centro e delle periferie e i commercianti sono esasperati e chiedono tutela e garanzia.

Massimo Giusti, presidente di Unimpresa Piana del Sele non le manda a dire e accusa l’amministrazione comunale di non aver saputo gestire sia l’aspetto legato allo sviluppo economico e nemmeno la situazione sicurezza che in centro e in periferia sta facendo registrare episodi delinquenziali importanti.

È tra le pagine della cronaca, infatti, l’escalation di furti che in pochi giorni ha visto tre diversi colpi messi a segno a danno di altrettante attività commerciali. Secondo Massimo Giusti bisogna rivedere la programmazione del settore commercio anche sfruttando la possibilità di integrare l’installazione di impianti di video sorveglianza per le singole attività commerciali: un cambio di passo sarebbe necessario per tutelare i cittadini ma anche dei commercianti.