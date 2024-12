Eboli, allarme furti: paura nelle zone periferiche della Città

Non si arresta l’ondata dei furti nelle zone periferiche della città di Eboli e anche località Boscariello è stata presa di mira da una banda di ladri.

Il modus operandi

«Si aggirano in coppia, incappucciati e col volto travisato da scaldacolli tirati fin sopra il naso», dice un residente che ha immediatamente allertato le altre famiglie che vivono in zona. «Effettuano sopralluoghi e entrano in azione quando intuiscono che nelle abitazioni non ci sono persone». La paura attanaglia i residenti che in queste ore si stanno organizzando per formare ronde e controllare la zona. «La pioggia di queste ore e il vento forte starebbero favorendo anche i sopralluoghi presso le abitazioni da parte dei delinquenti», spiega una donna.

Paura tra i residenti

Da località Boscariello a Grataglie, sulla costa di San Giovanni, la situazione non cambia. Anche qui sono state diverse le segnalazioni raccolte dai residenti tramite messaggistica istantanea al fine di fare rete e proteggere tutti insieme le abitazioni e le attività della zona. L’allarme sicurezza tiene banco in città e da qualche settimana ormai in centro e in periferia la situazione è divenuta ancora più allarmante.