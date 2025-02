Eboli: Gabriella Genisi presenta “Giochi di ruolo”, spin-off della fortunata serie Lolita Lobosco

C’è grande attesa a Eboli per un nuovo appuntamento letterario del percorso letterario “Librincentro”, organizzato dal Lions Club Eboli Valle del Sele, in collaborazione con la libreria Mondadori Point di via Umberto Nobile, in centro cittadino.

L’appuntamento di questa sera

Protagonista dell’evento, questa sera con inizio alle ore 18.00, Gabriella Genisi, la scrittrice pugliese, tra le gialliste più amate in Italia, madre letteraria del Vicequestore Lolita Lobosco, che presenterà “Giochi di ruolo”, uno spin-off della fortunata serie di Lolita, con protagonista Giancarlo Caruso, il fascinoso vicequestore siciliano in servizio a Padova che i lettori hanno potuto conoscere in “Dopo tanta nebbia” e nei successivi libri delle indagini della Lobosco. L’appuntamento letterario rientra nella rassegna “Librincentro” organizzata dal Lions Club Eboli Valle del Sele presieduta da Nicola Danza. Dialoga con l’autore Angela Lamonica coordinatrice della rassegna.

La trama

Dopo un anno sabbatico trascorso in Puglia e il fallimento della sua relazione con la commissaria più famosa d’Italia, Caruso accetta l’incarico di primo dirigente presso il commissariato di Manfredonia, in provincia di Foggia, dove si troverà a dover risolvere un intricato caso in cui si intrecciano il mondo delle droghe pesanti come il famigerato Fentanyl e quello fantastico dei giochi di ruolo.