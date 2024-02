Eboli, Fruit Logistica: La Piana del Sele protagonista a Berlino

Promozione e sponsorizzazione dei prodotti di eccellenza della Piana del Sele in una vetrina unica nel suo genere: la Fruit Logistica di Berlino, esposizione di settore che convoglia le eccellenze provenienti da tutto il mondo. Un evento di 3 giorni, dal 7 al 9 febbraio 2024, un appuntamento annuale che si svolge da sempre nel mese di febbraio.

Decine di aziende presenti al Fruit Logistica

In questi giorni decine e decine di aziende del Comune di Eboli ma anche di tutto il territorio della Piana del Sele, saranno presenti a Berlino al Fruit Logistica come espositori e promotori dei prodotti di eccellenza, a partire dalla rucola e tutte le insalatine della IV gamma, le aromatiche e le insalate cespo e anche il settore della frutta.

Le dichiarazioni di Sara Costantino

«Un plauso a tutti gli imprenditori che investono e credono in queste attività, – ha dichiarato Sara Costantino, consigliere comunale presidente della Commissione Attività Produttive, delegata ai rapporti con le organizzazioni di produttori e alle associazioni di categoria agroalimentari – ci auguriamo che i nostri prodotti possano arrivare in tutte le case del mondo. Dal canto nostro, come Amministrazione, abbiamo assunto l’impegno di avviare un confronto tra istituzioni e l’intero settore agroalimentare per comprendere meglio le tante novità del settore, le esigenze organizzative e territoriali, nonché avviare azioni di promozione locali che facciano dell’agricoltura di qualità uno dei perni dell’economia ebolitana. La vetrina del Fruit logistica di Berlino, dunque, non può passare inosservata giacché la presenza dei nostri produttori è numerosa e qualificata».