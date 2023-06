Eboli, festa del Santo Patrono San Vito Martire: benedizione dei cani e musica dal vivo

C’è attesa per la Festa del Santo Patrono San Vito Martire che il giorno 15 giugno attraverserà le strade principali della della Città di Eboli. Una processione che è accompagnata da un rito religioso molto partecipato, con migliaia di fedeli in attesa per strada e con la partecipazione di numerose congreghe.

Una festa religiosa per una devozione millenaria verso il santo patrono, martire e protettore dei cani e dei danzatori, venerato anche in tutta Europa e non solo.

Il legame con la Città di Eboli

“Eboli è mia ed io la difendo” è l’inno di San Vito e l’attaccamento della gente a questo Santo si rincorre anche nel nome di battesimo che è, appunto, tra i più diffusi in città insieme a Cosimo e Damiano, per via dell’esistenza del Santuario dei Santi Medici.

Seppur non ancora diffuso ufficialmente un calendario degli eventi che in questi giorni si terranno in Città sicuro è l’appuntamento con la tradizione benedizione dei cani e con la musica dal vivo in piazza della Repubblica.

L’appuntamento

Mercoledì 14, la cerimonia si terrà nella Chiesa Collegiata di Santa Maria della Pietà, al termine della Messa delle ore 19.

Una giornata per la microchippatura dei cani

In precedenza, dalle ore 17, nei pressi di Piazza della Repubblica, in collaborazione con l’ASL veterinaria Salerno, una nuova edizione del Microchip Day: l’opportunità gratuita per i cittadini di impiantare il microchip al proprio cane e, contemporaneamente, diffondere la cultura di una corretta cura degli animali. Un atto d’affetto che rappresenta anche un obbligo di Legge.

La festa civile

Alla festa religiosa si abbina lo spettacolo musicale. In piazza della Repubblica il 15, 16 e 17 giugno sarà teatro dell’Evoli Festival, decima edizione. Direttori d’orchestra e musicisti di calibro internazionale e concerti dal vivo.

Le serate, presentate dalla speaker e giornalista ebolitana Rossella Pisaturo, accoglieranno il 15 Andrea Sannino, il 16 Mezzotono, il 17 Fiordaliso.

Una festa religiosa che avrà anche la sua parte legata all’intrattenimento.