Eboli, ennesimo furto in abitazione e risse in centro. La denuncia: “La Città è in mano ai balordi”

Ieri sera poco dopo le 19, poco distante dal centro, l’abitazione di un uomo è stata completamente passata al setaccio dai ladri. Armadi svuotati e pensili ripuliti, cassetti rovesciati a terra e subbuglio totale. I ladri erano probabilmente in cerca di gioielli e contanti. Quando l’uomo ha fatto rientro nella sua abitazione ha fatto l’amara scoperta. Lanciato l’allarme sul posto sono giunte le forze dell’ordine. Espletate le formalità di rito, resta probabilmente una denuncia per furto. I militari sono a lavoro, il territorio è monitorato.

La denuncia dei cittadini

Eppure la gente ha paura e chiede il potenziamento dei controlli. L’altra notte un gruppo di giovani, probabilmente sotto effetto di sostanze alcoliche ha alimentato una vera e propria rissa in pieno centro cittadino.

La ricostruzione

Con mazze e cazzottiere se le sono date di santa ragione. Qualcuno addirittura pare si sia steso a terra, al centro dell’incontro che da viale Amendola conduce in via Nobile creando ulteriori momenti di tensione. I residenti spaventati dalle urla disumane nel cuore della notte si sono precipitati sui balconi e la scena non è passata inosservata a molti. La gente chiede controlli e la notte anche in centro cittadino è ormai teatro di atti vandalici.