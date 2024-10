Eboli: ennesimo colpo alla Esso, è il secondo in poche settimane. Bottino di almeno 15mila euro

L’ennesimo colpo alla Esso di località San Giovanni, ad Eboli, fa tornare prepotente la questione sicurezza in città. I titolari non ci stanno e dopo l’ennesimo furto chiedono garanzie allo Stato.

I fatti

Erano da poco passate le tre di questa notte quando il bar tabacchi è stato preso d’assalto da una banda. Scassinati gli accessi, una volta dentro i malviventi hanno fatto razzia portando via almeno 15.000 euro di tabacchi. Pochi minuti per agire e poi hanno fatto perdere le proprie tracce immettendosi in autostrada.

Rabbia e indignazione

Indignazione, rabbia, scoraggiamento. I titolari del distributore Esso non ci stanno. Gli imprenditori ebolitani dicono basta. In queste ore potrebbero riunirsi per presentare esposto in Procura e chiedere azioni concrete per la tutela del territorio.