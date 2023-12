Eboli, Eccellenza imprenditoriale: l’ambito riconoscimento al Caseificio Altieri

Si è tenuta ier mattina in aula consiliare la premiazione del caseificio Altieri di Eboli. A conferire il prestigioso riconoscimento del cooking Show per le eccellenze imprenditoriali e artigianali 2022-2023 il cavalier Michele Cutro.

Le motivazioni

Questa la motivazione della Certificazione di Eccellenza Imprenditoriale –Premio alla Carriera 2022-2023:

«All’azienda agricola Altieri Luciano che si pone a baluardo della produzione dell’ora bianco della Piana del Sele: Dal passato al presente, guardando al futuro, in un continuo di innovazioni tecnologiche e di valorizzazioni zootecniche, la famiglia Altieri rappresenta tutta l’essenza del gusto in un lembo di terra ricco di potenzialità gastronomiche».

Il caseificio

Da cinque generazioni la famiglia Altieri cura artigianalmente l’intera filiera di produzione dall’allevamento ai prodotti caseari a chilometro zero.

La certificazione di eccellenza è stata consegnata dal Sindaco Mario Conte che ha commentato: «Sono queste le realtà ebolitane che, fatte di sacrificio, esperienza e dedizione, ci rendono fieri della nostra comunità e che meritano di essere conosciute al di fuori dei confini comunali».

«Quando una realtà come quella della famiglia Altieri ottiene un riconoscimento nazionale è per la nostra città motivo di orgoglio – ha detto l’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, Vincenzo Consalvo -. E come Amministrazione intendiamo sempre più lavorare al fianco delle nostre eccellenze perché vengano conosciute ed apprezzate al di là dei confini ebolitani. Il nostro compito sarà anche creare le condizioni necessarie, infrastrutturali, di collegamento e di marketing per le nostre produzioni. Per questo il Distretto diffuso del Commercio sarà un volano fondamentale».