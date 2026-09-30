Cronaca

Eboli, donna salvata sul ponte ferroviario: intervento decisivo della polizia

Momenti di tensione a Eboli dove la polizia municipale ha salvato una donna sul ponte ferroviario di via Cupe, evitando il peggio grazie a un intervento rapido

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Eboli, donna salvata sul ponte ferroviario: intervento decisivo della polizia

Momenti di grande apprensione a Eboli, dove una donna ha tentato di togliersi la vita sul ponte ferroviario situato in via Cupe. L’intervento tempestivo e coordinato della polizia municipale ha fortunatamente evitato il peggio, risolvendo una situazione di estremo pericolo in pochi minuti.

L’intervento decisivo degli agenti

La donna è stata fermata appena in tempo, mentre si trovava sul punto di lanciarsi nel vuoto. Tre agenti e una vigilessa sono intervenuti sul posto con rapidità e grande sangue freddo, riuscendo ad avvicinarsi con cautela e a metterla in sicurezza prima che la situazione potesse precipitare.

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La conclusione e i soccorsi

La scena ha inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi passanti presenti nella zona. L’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche per la donna, la quale è stata successivamente affidata alle cure e al supporto specialistico dei servizi competenti. Resta ora la preoccupazione per le sue condizioni e per le motivazioni personali che l’hanno spinta a compiere il gesto.

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