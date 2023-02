«Eboli Domani» mette spalle al muro il Sindaco Conte

Troppe deleghe nelle mani di pochi e programmazione da rilanciare, se non da rivedere. L’Aventino dei cinque consiglieri di Eboli Domani è costellato da rivendicazioni che sanno di politica, ma rischiano di diventare banale assalto alla diligenza, se non si arriva in breve tempo a definire equilibri e rapporti.

Lo sanno Adolfo Lavorgna, Cesare Moscariello, Gianmaria Sgritta, Walter Gaeta e Pasquale Ruocco, i cinque consiglieri che hanno posto sul tavolo del sindaco, Mario Conte, problematiche convincenti sul piano della politica comunale.

La questione deleghe

Ma andiamo con ordine. Si parte dal tema delle deleghe pesanti in poche mani, che significa scarsa condivisione di prospettive e soluzioni. Per dirla in maniera più esplicita, la delega ad urbanistica e lavori pubblici è da rivedere, anzi “da spezzare”, perché le due deleghe insieme attribuiscono eccessiva esposizione ad un unico soggetto e il rischio di sovraccarico di lavoro.

Dalla concentrazione delle deleghe nelle mani di un unico assessore, in questo caso Salvatore Marisei, si passa ad una delega che Eboli Domani ha messo nel mirino. E’ la delega all’ambiente di Nadia La Brocca, specie per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Due le “accuse” alla giovane assessora comunale: città non servita al meglio e nessun dialogo con Sarim, azienda che si occupa dell’igiene urbana.

Più che critiche alle deleghe ed alla presunta necessità di rivedere qualcosa, per altri due assessori la posizione critica di Eboli Domani riguarda i risultati. Si tratta del vicesindaco, Vincenzo Consalvo, e dell’assessore alla manutenzione, Antonio Corsetto, già nel mirino per una recente vicenda legata alla viabilità urbana. Fin qui le “rivendicazioni” con lo sguardo sulla Giunta Comunale, posizione che peraltro era conosciuta da tempo in maggioranza.

La programmazione

Poi invece c’è il tema della programmazione e degli obiettivi da raggiungere, con lo sguardo al territorio.

Si parte da sanità ospedaliera e mobilità. Eboli Domani rilancia la partita dell’ospedale unico, della metropolitana leggera e del collegamento con le diverse infrastrutture sul territorio. (La partita dei collegamenti richiama anche il “nodo bretella”). Altro tema strategico: con i ristori di Terna, il Comune interviene su tutte le periferie, ma è intollerabile l’esclusione delle periferie a ridosso del centro come Fontanelle, Lampione e Grataglie.

Insomma, se all’inizio i cinque di Eboli Domani hanno vestito i panni “dei consiglieri del Sindaco” adesso dai consigli si è passati alle richieste.