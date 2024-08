Eboli, disagi e disservizi: interruzione erogazione elettrica e idrica. Ecco quando

Ad Eboli, domani, 7 agosto sarà interrotta l’energia elettrica e l’erogazione idrica. Due avvisi a distanza di tre ore uno dall’altro e una serie di problematiche che stanno facendo registrare reazioni a catena da parte dei residenti del cittadino storico e del centro cittadino.

Interruzione dell’energia elettrica e l’interruzione dell’erogazione idrica sono problematiche importanti soprattutto nelle famiglie che avvertono la necessità quotidiana di utilizzo di entrambe le risorse.

Gli avvisi

Enel E distribuzione informa che domani, mercoledì 7 agosto dalle ore 12.00 alle ore 16.00 verrà sospesa la fornitura di energia elettrica per effettuare lavori urgenti agli impianti nelle seguenti strade: Via Vignola, Via Garibaldi, Salita Matteo Ripa, Via Ignazio Lodato, Via Annunziata, Via San Berardino, Via Matteo Ripa, Via Mons. Troiano, Piazza Pendino e Vico Sant’Anna.

L’ASIS informa che, a causa della necessità di effettuare lavori urgenti di riparazione alla rete idrica in località Embrice in corrispondenza del serbatoio di San Cosimo, verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ubicate nel Centro Storico di Eboli dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 7 agosto, salvo imprevisti.

“Si consiglia ai cittadini di munirsi di riserve d’acqua congrue per sopperire all’interruzione. I lavori in questione non possono, per motivi tecnici, essere effettuati durante le ore notturne”.

Le proteste dei cittadini

Insorgono intanto i cittadini che attraverso i canali social parlano di disservizi che potevano essere evitati e di maggiore e migliore coordinamento che probabilmente poteva evitare disagi anche alle famiglie che per varie esigenze hanno necessariamente bisogno di entrambe le erogazioni senza interruzioni.