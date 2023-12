Eboli: dipendenti in ferie chiude l’ufficio Servizi Demografici di Santa Cecilia dal 6 al 29 dicembre

La notizia è stata resa nota alla cittadinanza attraverso la pagina Facebook del Comune di Eboli e testualmente si legge: “Comunicazione: servizi demografici – Il Responsabile dell’Area E.Q. Servizi Demografici Damiano Bruno, comunica che l’Ufficio “Servizi Demografici” sede di “S. CECILIA” resterà chiuso dal 6 al 29 dicembre 2023 per ferie del personale incaricato. Per eventuali urgenze sarà possibile rivolgersi presso la Sede Centrale sita in Piazza Tito Flavio Silvano. Ci scusiamo per il disagio”. A corredo della informazione la foto di Palazzo di Città.

La notizia

Dopo la chiusura ad agosto di un reparto ospedaliero per il periodo di ferie di alcuni dipendenti, anche l’ufficio Servizi Demografici del Comune di Eboli chiude al pubblico.

Ma se ad agosto si erano indignati il sindaco di Eboli Mario Conte, alcuni consiglieri comunali e i sindacati di categoria questa volta ancora non si registrano prese di posizione nè dal fronte politico e nemmeno da quello sindacale.

Indignazione e rabbia tra i cittadini

Indignazione e rabbia però sono state espresse dai residenti della popolosa zona periferica di Santa Cecilia che, presso gli uffici distaccati del Comune, quotidianamente assolvono a pratiche burocratiche.