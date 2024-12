Eboli, difformità strutturali: accertamenti in un bar del centro

Carabinieri, vigili urbani e tecnici incaricati questa mattina sono intervenuti ad Eboli, nei pressi di un bar del centro, per accertamenti in merito alle conformità strutturali su suolo pubblico.

Gli accertamenti

Gazebo e vele avrebbero aumentato la volumetria rispetto alle autorizzazioni e le forze dell’ordine sono intervenute per ristabilire parametri e condizioni di utilizzo in presenza di autorizzazione. Le macchine dei militari e la presenza degli uomini in divisa non sono passate inosservate a quanti si trovavano in pieno centro cittadino durante le operazioni di controllo.