Eboli, danni ad un passaggio a livello: camion urta un palo dell’alta tensione

Un camion in transito nell’area del passaggio a livello di località Acqua dei Pioppi ad Eboli, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha urtato un palo dell’alta tensione creando una serie di problemi importanti all’impianto della zona.

Gli interventi

Sul posto immediatamente i caschi bianchi del comandante De Sanctis per ristabilire la dinamica dei fatti e mettere l’area in sicurezza. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti e disagi e sul posto gli agenti della Polfer stanno provvedendo a ripristinare la situazione.