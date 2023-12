Eboli, concessioni demaniali: dal sindacato plauso all’amministrazione comunale ebolitana

All’indomani della pec inviata dal Comune agli imprenditori balneari di Marina di Eboli e delle prime prese di posizioni e in seguito a l’incontro con l’amministrazione comunale arriva chiara la nota del SIB il Sindacato Italiano Balnerai Confcommercio Salerno che plaude all’impegno ebolitano.

La nota che porta la firma del Presidente Sib Salerno Alfonso Amoroso.

«Accogliamo con immenso piacere la sensibilità dell’amministrazione comunale di Eboli ad aver voluto, immediatamente, chiarire nell’incontro con i balneari, che la circolare ricevuta via pec dai titolari delle concessioni della marina di Eboli non voleva essere una imposizione alle gare, ma semplicemente una informazione della situazione corrente poi immediatamente modificata con la sentenza della Cassazione il giorno successivo, impegnandosi a deliberare, così come previsto dal decreto concorrenza, in favore degli attuali concessionari», scrive il Presidente SIB Salerno.

«Ringraziamo, inoltre, la disponibilità dell’assessore Vincenzo Consalvo ad affrontare, in occasione dell’incontro, le criticità della fascia costiera impegnandosi, sin d’ora, ad invitare la categoria ogni volta che ci saranno interventi che riguardano lo sviluppo della zona».

Alfonso Amoroso prosegue: «Auspichiamo d’ora in poi una serena e fruttuosa collaborazione tra il SIB, il Sindacato Italiano Balnerai Confcommercio Salerno che associa la stragrande maggioranza dei concessionari della marina di Eboli e l’amministrazione, affinché questi scivoloni vengano in futuro evitati e si possa insieme garantire un futuro di tranquillità e sviluppo per tutti gli imprenditori balneari».