Eboli: Controlli a bar e circoli ricreativi. I NAS passano al setaccio centro e periferie.

Una importante operazione è stata messa a segno nelle ultime ore sul territorio comunale ebolitano da parte del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri.

I controlli

Da quanto si apprende, infatti, pare che gli uomini del Reparto Speciale dell’Arma abbiano passato al setaccio diversi esercizi commerciali tra cui alcuni bar anche del centro cittadino ed elevato diverse contravvenzioni per aver riscontrato situazioni anomale in materia di igiene e sicurezza della salute pubblica.

In un caso in particolare gli uomini in divisa sarebbero intervenuti in un esercizio commerciale che, a quanto pare, presentava alcune carenze strutturali e avrebbero diffidato i titolari a procedere in tempi celeri alla riqualificazione dei locali.

L’operazione non sarebbe passata inosservata a quanti durante le operazioni si trovavano in zona.

Intanto proseguono su tutto il territorio comunale i controlli delle forze dell’ordine anche per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.