Eboli: continuano i furti e gli atti vandalici

Amaro ritorno al lavoro questa mattina per una professionista del centro cittadino di Eboli che recatasi presso la sua attività di consulenza e servizi ha trovato, alzando la saracinesca del locale, la vetrina d’ingresso divelta e il locale passato al setaccio. Malviventi questa notte si sarebbero intrufolati all’interno dell’agenzia evidentemente in cerca di denaro. Porterò via pochi suppellettili e qualche spicciolo lasciato in cassa. Ingenti i danni per il ripristino della vetrina d’ingresso.

Gli altri episodi

Nei pressi della stazione ferroviaria, invece, sono state forzate le serrature di alcune automobili in sosta e – a quanto pare – sarebbero state anche portate via le due targhe, anteriore e posteriore. di un veicolo in sosta.

Lungo Madonna del Soccorso, stessa situazione. Serrature divelte e qualche auto passata al setaccio “per qualche spicciolo”.

Le reazioni dei residenti

“Parlano di piccola criminalità che sta mettendo in ginocchio i residenti – ha detto un commerciante del viale Amendola – il problema è dietro questi piccoli atti ci sono i danni che i malcapitati sono chiamati a pagare. Chiediamo il potenziamento dei controlli e più forze dell’ordine in giro di perlustrazione sia in centro che nelle zone periferiche dice a questo punto non immaginiamo cosa possa accadere”.