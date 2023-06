Eboli: Comune e Sarim insieme per una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il corretto conferimento del vetro

Nuova campagna di sensibilizzazione indirizzata ai cittadini ebolitani relativa alle nuove modalità di conferimento del vetro.

L’incontro

All’appuntamento con la stampa, giovedì 29 alle ore 11,00 nell’Aula consiliare “Isaia Bonavoglia” presenziano per l’Amministrazione comunale l’assessore all’Ambiente retto da Nadia La Brocca e per la Società Sarim, la società di gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti sul territorio di Eboli, Loredana Bardascino, componente del Cda della Sarim srl. Al tavolo della discussione anche il sindaco di Eboli Mario Conte.

Le finalità

“L’appuntamento intende sottolineare l’impegno congiunto messo in campo per migliorare il sistema di raccolta differenziata con una campagna di sensibilizzazione che raggiunga tutti i cittadini – ha spiegato l’assessore La Brocca – Sarim ha infatti predisposto i nuovi calendari in più lingue accompagnati da tutte le informazioni utili alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Campagna a parte per la raccolta del vetro che riveste una particolare importanza nel ciclo di recupero, riciclo e riutilizzo”.

“Un cittadino informato – conclude La Brocca – è un cittadino cosciente e il rispetto delle regole della raccolta differenziata consente anche di risparmiare sui costi di raccolta e smaltimento incidendo nel tempo sulle tariffe tari”.