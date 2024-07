Eboli, climatizzatori fuori uso: il sindaco Conte predispone l’orario ridotto per i comunali

Non funzionerebbe l’impianto di climatizzazione posto al primo piano di Palazzo di Città, in via Ripa, e con l’ordinanza n.190 del 15/07/2024 a firma del primo cittadino di Eboli, Mario Conte, si comunica ai comunali di potersi avvalere della facoltà della sospensione facoltativa dell’attività lavorativa e avvalersi dello “smart working” o del recupero orario “nei soli giorni di martedì e giovedì – fascia oraria di rientro pomeridiano (15:00 – 18:00)”.

Alla base della nota protocollata a firma del primo cittadino “un guasto all’impianto di climatizzazione a servizio di alcuni uffici comunali di via Matteo Ripa n. 49, è necessario provvedere ad adottare opportuni provvedimenti al fine di evitare disagi agli utenti e ai dipendenti; che nei prossimi giorni si prevedono ulteriori innalzamenti delle temperature con picchi tra i 34°C e i 37°C…”.

Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e dunque, “per i soli dipendenti allocati in ambienti di lavoro attualmente privi di impianto di climatizzazione (piano primo), a decorre dalla data di adozione del presente atto e fino alla messa in pristino dell’impianto di climatizzazione estiva non funzionante, nei soli giorni di martedì e giovedì – fascia oraria di rientro pomeridiano (15:00 – 18:00), la sospensione facoltativa dell’attività lavorativa in presenza; che le ore non lavorate dai dipendenti interessati per i mancati rientri pomeridiani potranno essere: svolte in “smart working” o recuperate entro il 30 dicembre”.