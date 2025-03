Eboli Città Sveva e Terra Orti insieme per raccontare “La historia de lu cavolo”: ecco il programma

Una nuova occasione per assaporare il gusto della Storia, quella di un territorio ricco di bellezze artistiche e di peculiarità culturali ma anche di eccellenze agricole e gastronomiche.

Sabato 22 marzo, presso il suggestivo Convento di San Pietro alli Marmi, un nuovo appuntamento con “A cena con Federico II”, la cena spettacolo a tema medievale promossa da Eboli Città Sveva, progetto di recupero e valorizzazione dell’identità locale attraverso la rievocazione storica, che vede insieme l’Oratorio ANSPI San Francesco, la Compagnia di Teatro del Bianconiglio e l’associazione scacchistica Cafè de la Regence, in partenariato con il Comune di Eboli.

Protagonista della cena spettacolo, a tema medievale, il cavolfiore della Piana del Sele

Dopo il successo dello scorso anno, con il tutto esaurito registrato in tutte e tre le cene organizzate, il format “A cena con Federico II” torna in un’edizione speciale, con un partner che lo è altrettanto: la società cooperativa Terra Orti, da sempre impegnata nella valorizzazione delle eccellenze agricole. E torna per raccontare una nuova e bellissima storia, “La historia de lu cavolo”, il Cavolfiore della Piana del Sele.

Da poco insignito del prestigioso marchio IGP, questo ortaggio dalla caratteristica forma di nuvola tondeggiante sarà il vero protagonista della serata.

Estremamente versatile in cucina, grazie alla consistenza croccante e al sapore delicato e dolce, il Cavolfiore della Piana del Sele IGP sarà, infatti, declinato dall’antipasto al dolce, nel menù di ispirazione medievale elaborato per l’occasione dallo chef Cosimo Maglio. “La historia de lu cavolo” sarà anche il tema portante dello spettacolo teatrale proposto durante la cena dagli attori della Compagnia di Teatro del Bianconiglio: scene di vita quotidiana al tempo del medioevo, raccontate con briosa ironia.

Il programma

Sabato, questa edizione speciale di “A cena con Federico II” avrà inizio con “Il cavolo a merenda”, la degustazione spettacolo ad ingresso libero, con il comico Alessandro Bolide, che avrà luogo dalle 17.30 alle 18.30: una parentesi di gusto, umorismo e convivialità che saprà soddisfare lo spirito e il palato di tutti, anche grazie alla presenza di sommelier professionisti dell’ AIS- Associazione Italiana Sommelier. Si proseguirà, poi, con la cena medievale su invito, riservata agli ospiti di Terra Orti.

Prima di accomodarsi a tavola, però, essi assisteranno alla visita guidata a Berniero, il secolare albero di ulivo situato nel giardino del convento, a cura del dottore forestale Michele Biondi. Subito dopo i commensali faranno il loro vero e proprio “ingresso nella storia”, suggellato dal timbro del lasciapassare di cui sarà dotato ciascun ospite. Ad accoglierli nell’antica badia normanna, autentico gioiello architettonico eretto intorno al 1000, sarà l’abate “dom” Abelardo che li condurrà alla scoperta della suggestiva cripta di San Berniero, il santo pellegrino le cui spoglie sono ivi custodite. Prima di accedere al refettorio, poi, nel chiostro del convento saranno gli Sbandieratori Ebolitani “Portadogana” con figuranti e tamburini in costume a salutare l’arrivo degli invitati, insieme a Le Medichesse che proporranno loro impiastri e medicamenti a base di cavolfiore, ortaggio ricco di magnesio e vitamina C e custode di benessere. Non solo teatro e musica ma anche danza. La serata sarà, infatti, impreziosita dalle danze medievali eseguite dai Briganti dell’Ermice.

“A cena con Federico II”

Anche stavolta, dunque, “A cena con Federico II” si pone come una vera e propria esperienza, da vivere appieno e con tutti i sensi per immergersi nella storia, riconoscendo ad essa il ruolo di tramite per conoscere ed apprezzare sempre di più la nostra terra e le nostre radici, ma anche il nostro presente.

Le info utili

Per ulteriori informazioni sul format “A Cena con Federico II” e sul progetto Eboli Città Sveva:

