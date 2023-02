Eboli: Cento anni per suor Letizia, al secolo Virginia La Torraca

100 anni per suor Letizia. Una cerimonia solenne celebrata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Eboli ed officiata da don Rocco Ferrara. Commozione tra i presenti, per la famiglia monastica che si è ritrovata per una occasione così importante e per le consorelle dell’Istituto Figlie di Cristo Re di Eboli e per quelle giunte da Roma e da altri conventi del centro Sud.

La celebrazione

Una celebrazione che ha rispettato canoni religiosi a tutti gli effetti e una testimonianza di amore e di vita per una donna, esile e silenziosa, che ha vissuto quasi tutta la sua esistenza al servizio di Dio, in un convento.

Una cerimonia che ha ricevuto i saluti e la benedizione da parte del Vescovo della diocesi di Salerno Monsignor Andrea Bellandi; il saluto affettuoso da parte di don Enzo Caponigro e quello di don Alfonso Raimo e degli altri sacerdoti ebolitani.

La storia

Avvicinata in tenerissima età al noviziato suor Letizia prende i voti e dopo diversi anni di impegno religioso presso vari convento d’Italia arriva a Eboli, all’istituto Figlie di Cristo Re dove da anni vive insieme alle sue consorella e alla comunità religiosa.

Un compleanno meraviglioso quello di suor Letizia che racchiude tutta la gioia e la spettacolarità di un vero e proprio “evento”.

Una suora che compie cento anni nel giorno dell’amore per antonomasia San Valentino è una notizia fantastica accolta dalla comunità ebolitana con tanta ammirazione e contentezza.ì

Cerimonia solenne in chiesa e ricco buffet allestito nelle ampie sale dell’Istituto da parte della brigata di cucina che quotidianamente si prende cura delle consorelle.

A testimoniare l’importanza dell’evento il presidente del Consiglio Comunale Cosimo Brenga e il Sindaco di Eboli Mario Conte.

“È con grande orgoglio che saluto suor Letizia e a nome della città di Eboli porgo a lei gli auguri più calorosi e tributo l’affetto più grande. È una cerimonia emozionante, un onore per me essere oggi qui”.