Eboli, cede l’asfalto in via Mario Garuglieri: strada chiusa e disagi per la circolazione in centro

Ad Eboli, in via Mario Garuglieri, l’asfalto ha ceduto da qualche giorno. La strada resta interdetta al traffico veicolare e numerosi sono i disagi alla circolazione che si stanno registrando in pieno centro cittadino.

Un bidone di colore verde di quelli utilizzati per la raccolta della frazione organica collegato con del nastro segnaletico rosso e bianco alla ringhiera d’accesso ad una proprietà privata è ciò che resta come segnale di pericolo a delimitare una voragine aperta nell’asfalto lesionato e ceduto qualche giorno fa.

Transennato l’accesso a via Mario Garuglieri il traffico su via Buozzi è sempre più ingolfato e l’unico sbocco per via Nobile resta l’incrocio di via Carlo Rosselli.

I disagi

Disagi per gli automobilisti e per i residenti che chiedono la messa in sicurezza della strada e un intervento tempestivo da parte degli uffici preposti.

Più seria e complicata si era presentata la situazione in via Luigi Sturzo che è stata al vaglio dei tecnici comunali che hanno provveduto ad importanti interventi di verifica strutturale del tratto a ridosso del torrente Tufara che aveva registrato lesioni per via di una grave perdita di acqua potabile.