Eboli, Casette dell’acqua: è la Energy Tech srl di Montecorvino Rovella ad aggiudicarsi la gestione del servizio

Completate le procedure burocratiche saranno presto installate le casette dell’acqua. La ditta Energy Tech srl di Montecorvino Rovella, con 75 punti, si è aggiudicata in via provvisoria, dovendo perfezionare la presentazione dei documenti, la gestione del servizio. I distributori verranno installati a P.zza Epitaffio; al Rione Paterno; in P.zza XXV Aprile e/o nei pressi degli impianti sportivi tra il Palasele e il Dirceu.

Le parole dell’assessore La Brocca

«Questa prima sperimentazione – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – potrà essere ampliata se i cittadini accoglieranno con favore l’iniziativa. Speriamo di poter installare casette dell’acqua in ogni quartiere perché oltre a consentire un risparmio per l’utenza si diminuisce l’inquinamento causato dalle bottiglie di plastica e si assicura a tutti un’acqua pura. Ognuno utilizzerà il contenitore che preferisce e potrà liberamente riutilizzarlo».

Il servizio

L’aggiudica costituisce anche concessione provvisoria del suolo pubblico. Le spese di installazione, compresi gli allacciamenti, sono a carico del gestore che potrà rivalersi grazie al prezzo di erogazione

regolamentato dal Comune: 1 litro di acqua liscia costerà 5 centesimi, mentre un litro di acqua frizzante ne costerà 10.

Le casette dell’acqua sono distributori ai quali i cittadini possono recarsi per approvvigionarsi di acqua potabile sia liscia che gassata, microbiologicamente pura, prelevata dall’acquedotto pubblico, a costi decisamente inferiori rispetto all’acqua imbottigliata.