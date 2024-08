Eboli: Carmen Pingaro entra nel CDA dell’azienda speciale “Sele Inclusione”

La nomina è avvenuta nella giornata di venerdì quando l’Assemblea Consortile dei Sindaci dell’Azienda Speciale Sele Inclusione (Ambito Territoriale S03 ex S05) nella ultima seduta ha nominato la dr.ssa Carmen Pingaro nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dr. Gerardo Giannella, dimessosi per sopravvenuta causa di incompatibilità dovuta all’assunzione di un incarico lavorativo pubblico.

Una scelta all’unanimità

I Sindaci hanno espresso il più vivo ringraziamento al dr. Giannella per l’importante contributo dato nella fase di avvio delle attività dell’Azienda ed un augurio fecondo per il suo nuovo percorso lavorativo. La proposta di nominare la dr.ssa Pingaro ha trovato il pieno consenso di tutti i Sindaci dell’Ambito, considerata la sua importante formazione professionale, laurea in Giurisprudenza e laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione e l’impegno costante in attività sociali e culturali, vantando diverse pubblicazioni.

Alla dr.ssa Pingaro sono andati gli auguri di buon lavoro dell’intera Assemblea e degli altri componenti del CdA. Alla luce della nuova nomina il CdA dell’Azienda Speciale Sele Inclusione risulta composto da Donato Guercio (Presidente), Michele Senatore (Consigliere – V. Presidente), Carmen Pingaro (Consigliere) e il dr. Antonio Nuzzolo (Direttore Generale).