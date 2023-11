Eboli, carburante sottratto dai mezzi del cantiere e auto vandalizzate: accade in centro

C’è chi parla di una gang chi invece di un malvivente che agirebbe in maniera isolata. Ma sono giorni, ormai, che la Città di Eboli è ostaggio dei delinquenti. Nel cantiere di statale 19 ancora una volta con fare lesto sono stati svuotati i serbatoi di escavatori e mezzi pesanti e a quanto pare sarebbero stati portati via oltre trecento litri di gasolio. Cantiere bloccato e disagi per la ditta incaricata allo svolgimento di lavori di costruzione.

La ricostruzione

In via Madonna del Soccorso la notte scorsa sono state va dializzate diverse automobili in sosta e a qualcuna è stato mandato in frantumi il finestrino laterale per portare via pochi spiccioli e qualche oggetto personale. Esasperati i residenti, i commercianti, la gente del centro.

Il grido d’allarme dei residenti

“Non c’è controllo e abbiamo paura”, è il grido d’allarme. “Inoltre tutte le sere, anche prima della mezzanotte, si assistete a spettacoli pirotecnici proprio nelle zone centrali senza nessuno che intervenga”.