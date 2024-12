Eboli, Capodanno 2025: attesa per il concerto di Tonino Carotone

La meraviglia del borgo antico ebolitano. I vicoli e le piazzette che profumano di cose buone. L’atmosfera magica che solo il Natale sa donare e l’incantesimo che si avvera. Ancora una volta.

E’ tutto pronto per il Capodanno ebolitano 2025 organizzato dal Comune di Eboli con il sostegno di Banca Campania Centro e la direzione artistica di Giovanni Sparano.

La libertà e la voglia di stare insieme saranno i motivi principali che animeranno un appuntamento, unico e singolare nel suo genere, che tra musica e colori culminerà con il fatidico conto alla rovescia in Piazza San Francesco, un luogo suggestivo e caro a tanti, che proietta tutta la comunità Ebolitana e non solo verso un 2025 da vivere e da respirareunita contro ogni forma di violenza e sopruso.

“Le nostre uniche armi sono i violini e le chitarre”

Per un giorno, e ancora una volta, si lascia a casa l’auto e anche i pensieri e si vive in piena libertà e spensieratezza uno dei luoghi più caldi e suggestivi del borgo antico di Eboli: Piazza Porta Dogana e Piazza San Francesco culla di arte, di storia e di cultura. Di identità e cammino.

Un cartellone bello da vivere e sorseggiare. Ma anche da degustare a piccoli bocconi.

Il 31 dicembre si parte con l’aperitivo di mezzogiorno e con il Jazz Manouche di Cyranò Vatel, la Ska e il reggae dei Fruit Joy super Band per l’aperitivo serale.

La seconda parte del programma, quella che per antonomasia si svolge “dopo mezzanotte” ospiterà l’attesissimo concerto del leggendario Tonino Carotone nella iconica Piazza San Francesco che saprà accogliere e omaggiare in termini di partecipazione e calore il super ospite di questa edizione che si preannuncia piena di amore e passione.

“Musica fino al mattino”, fino alle luci dell’alba, con un dj set molto colorato curato da DjCosimoskinner chechiuderà un appuntamento musicale e di gusto che si preannuncia indimenticabile.

Così come per il 2024, anche per questo secondo appuntamento molti ristoratori del centro antico proporranno diversi cenoni prima del concerto in Piazza San Francesco. Abbinamenti di gusto e tradizione natalizia anche nel piatto: sarà un capodanno all’insegna della convivialità e della buona musica.

PROGRAMMA

Piazza Porta Dogana

Ore 12.00 Cyranò Vatel Trio

Ore 17.00 Fruit Joy super band

Piazza San Francesco

Ore 00.00 brindisi di mezzanotte

Presenta Bruno Di Donato

Ore 00.30

Tonino Carotone band

A seguire

Dj CosimoSkinner