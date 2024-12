Eboli nella morsa dei ladri: messi a segno altri furti nella notte. I residenti “Abbiamo paura”

Non si placa l’ondata di furti ad Eboli, in centro e nelle zone periferiche che tornano ad essere strette nella morsa dei delinquenti. È di questa ore l’ultimo amaro bilancio di una serie di furti portati a segno lungo la Statale 18 tra località La Storta Papaleone e Santa Cecilia.

Il modus operandi

I ladri che molto spesso agiscono alle prime luci dell’alba questa volta si sono introdotti in diverse proprietà private ed hanno portato via materiale di vario genere. Trafugati oggetti dai garage privati e materiale per l’edilizia. Rabbia e preoccupazione sono i sentimenti che animano i residenti che chiedono, ancora e a gran voce, il potenziamento dei controlli.

Protestano i residenti

“Abbiamo paura, intervenite”: è il grido d’allarme che arriva dalla periferia ebolitana. Furti e atti vandalici stanno tenendo in ostaggio la Piana del Sele ma non va meglio nelle comunità limitrofe dove episodi simili si verificano con la stessa frequenza.

Appello alle istituzioni

È di un paio di giorni fa un nuovo tavolo istituzionale per discutere di ordine pubblico e sicurezza. I cittadini fanno appello alle istituzioni.