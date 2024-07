Eboli: cade un grosso albero in via Perito, strada chiusa e vigili del fuoco in azione

Probabilmente perché secco o forse perché troppo alto e folto, cade un grosso pino in via Perito ad Eboli e si abbatte sulla corte di una proprietà privata. È successo alle prime luci dell’alba di questa mattina e i vigili del fuoco sono ancora in azione.

Chiusa al transito veicolare Viale Perito, la strada che conduce alla Stazione ferroviaria, e intervento massiccio di bonifica e messa in sicurezza. Sono ancora in azioni gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi.

Motoseghe e motoscale azionate per sfoltire i grossi alberi presenti numerosi lungo che il corso che conduce anche al Liceo Classico Perito Levi, a diverse e numerose abitazioni, ad una palestra, ad un bistrot, ad alcuni studi professionali.

«Per fortuna è successo in un momento in cui in zona non c’era nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state drammatiche – dice un residente indignato -. C’era da aspettarmelo, sia per la conformazione delle radici di quesiti alberi che hanno deformato anche il marciapiede sia per le chiome troppo folte e alte. La manutenzione del verde è qualcosa di estremamente importante».