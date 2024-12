Eboli, cade grosso albero: chiusa la Sp204

L’allerta meteo aveva anticipato abbondanti precipitazioni e vento forte e i danni non si sono fatti attendere.

Un grosso albero è caduto ai margini della SP 204 al Km 1.400 prima dell’incrocio con la SS 18, in territorio comunale ebolitano.

L’intervento delle autorità

Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Grimaldi e i caschi bianchi agli ordini del capitano Mario Dura.

Chiusa al traffico per diverse ore la carreggiata e traffico in tilt. Per fortuna non si sono registrati danni a cose e persone.

Grande lavoro per i vigili del fuoco che hanno proceduto col taglio dell’albero e con importanti interventi di messa in sicurezza.

Intanto continuano le precipitazioni sulla Piana del Sele e in azione ci sono le squadre di soccorso per il monitoraggio del territorio.