Eboli, bicchiere lanciato contro balcone di una abitazione: paura in centro

Lanciano un bicchiere contro i vetri di un balcone e lo mandano completamente in frantumi.

È accaduto ai danni di una famiglia ebolitana che, rincasando nella serata di ieri, ha trovato i vetri del balcone mandati completamente in frantumi per via di un oggetto contundente lanciato dalla strada.

L’episodio

Per fortuna quando il fatto si è consumato in casa non c’era nessuno e si è evitato il peggio. Rabbia e indignazione sono i sentimenti comuni che si sono registrati una volta appresa la notizia che sarebbe anche già stata segnalata agli organi di polizia.

La donna si dice sconcertata e indignata: il vile gesto avrebbe potuto ferire anche il suo bimbo se si fosse trovato in casa accanto al balcone in quel momento.

Lo sfogo della donna affidato ai social ha destato indignazione e sconcerto perché a quanto pare gesti più o meno simili si sarebbero anche già verificati in altre occasioni e in altre zone del paese.