Eboli: Azzerata la Giunta. Nominati i nuovi assessori

Il Sindaco Mario Conte, nel contesto di un normale avvicendamento indirizzato a garantire la corretta ed equilibrata rappresentanza dei gruppi consiliari in seno alla maggioranza, ha deciso di azzerare l’attuale Giunta per procedere alla nomina dei nuovi assessori con la relativa attribuzione delle deleghe.

La composizione della nuova Giunta comunale: Vicesindaco il dottor Gianmaria Sgritta, che viene anche nominato Assessore al Bilancio e Finanze con deleghe a bilancio e finanze; gestione economica e finanziaria; politiche tributarie.

Assessore allo Sviluppo Economico, il dottor Vincenzo Consalvo, con deleghe a Attività produttive, Industria, Agricoltura, Commercio; Ente Fiera; Sportello Europa e relative misure P.N.R.R.; Rapporti con Enti sovracomunali; Turismo e Organizzazione eventi culturali e artistici; Fascia costiera; Demanio; Patrimonio comunale; Masterplan.

Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, il dottor Salvatore Marisei, con deleghe alla pianificazione urbanistica generale ed attuativa; promozione di accordi e protocolli di intesa per pianificazioni intercomunali e relative misure P.N.R.R.; grandi opere; pianificazione e attuazione opere pubbliche comunali.

Assessore alla Sicurezza e Legalità, il dottor Antonio Corsetto, con deleghe alla Polizia Municipale e politiche per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di ogni forma di illegalità urbana; servizi cimiteriali e dell’anagrafe; manutenzione ordinaria strade ed edifici scolastici.

Assessore all’Ambiente e Rigenerazione Urbana, la dottoressa Nadia La Brocca, con deleghe all’Ambiente, ciclo integrato dei rifiuti; transizione ecologica; politiche ambientali per la salvaguardia del suolo agricolo e riduzione dell’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo; politiche per il benessere e la tutela degli animali; digitalizzazione della P.A.; politiche di rigenerazione e riqualificazione urbana e relative misure P.N.R.R.

Assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Piano di Zona, la dottoressa Katia Cennamo, con deleghe alle politiche a sostegno della famiglia e per la lotta ad ogni forma di disagio socio-economico; politiche per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e implementare l’assistenza scolastica per gli alunni con problemi e/o con disabilità; politiche della pubblica istruzione (strutture e attrezzature scolastiche, trasporto scolastico, rapporti con l’Università.

Assessore alla Cultura e allo Sport, la dottoressa Lucilla Polito, con deleghe ai Rapporti con Consulta della Cultura e dello Sport, valorizzazione patrimonio culturale, personaggi storici di Eboli, attività teatrali e artistiche; politiche per incentivare a tutti i livelli e per ogni fascia d’età la pratica delle attività sportive.

Contestualmente il Sindaco ha deciso di assegnare alcune deleghe consiliari.

Al consigliere Pasquale Ruocco: Rapporti con associazioni sportive, programmazione per la migliore fruizione degli impianti sportivi e pari opportunità; al consigliere Vito Maratea: Politiche giovanili e per l’integrazione; al consigliere Sara Costantino: rapporti con associazioni produttive e di categoria del settore agroalimentare.

Il Sindaco e la maggioranza hanno anche inteso diffondere un documento sull’operato politico di questi due anni e sul prosieguo dell’attività amministrativa.

Breve nota biografica del neo Assessore Katia Cennamo. 47 anni a dicembre, la dottoressa Cennamo si è diplomata al Magistrale iniziando la sua carriera lavorativa come docente alle primarie e ricoprendo diverse cattedre prima a nord e poi approdando, finalmente, all’Ic Salvemini di Battipaglia. Ha poi deciso di riprendere il corso di studi conseguendo la Laurea in Lettere Moderne e dedicandosi, di conseguenza, all’insegnamento nelle scuole superiori. Dal 2021 è riuscita ad ottenere l’incarico presso il Liceo Artistico di Eboli dove è rimasta fino allo scorso anno scolastico. Per quest’anno è in attesa di una convocazione. I suoi interessi spaziano dalle tematiche sociali a quelle culturali e del mondo del lavoro.

A meno di due anni dall’insediamento della Giunta, il Bilancio dell’operato dell’Amministrazione è estremamente positivo.

Per citare i risultati conseguiti, è sufficiente soffermarsi su alcune azioni compiute.

Per quanto concerne i Lavori Pubblici, il recupero del finanziamento PRUACS per circa 5 milioni di euro; la risoluzione del contenzioso in atto ereditato della precedente amministrazione dei 16 alloggi a Piazza Regione Campania per una spesa di 1 milione e 100mila euro; appalto di 6 alloggi (sempre finanziamento PRUACS) ex Casa Cantoniera; approvazione variazione urbanistica per la realizzazione di ulteriori 24 alloggi di edilizia sociale convenzionata per 3milioni e 700mila euro; appalto lavori di riqualificazione Rione Paterno per importo di 990mila euro; appalto Polo Scolastico Infanzia “Longobardi” rione Pescara per 2milioni e 700mila euro; appalto di 9milioni e 500mila euro, di concerto con ACER, per la delocalizzazione degli alloggi di Piazza Borgo.

Per quanto attiene alla Pubblica Sicurezza, è stato elaborato il progetto e conseguito il finanziamento di 180mila euro (più un co-finanziamento di 30 mila euro) per la videosorveglianza e sicurezza della Città (affidamento dei lavori a giorni); si è provveduto all’assunzione di 4 vigili a tempo determinato, all’aumento dell’orario di apertura del Comando fino alle ore 21 nella stagione invernale e fino alle ore 22 per l’estiva, all’avvio procedura di assunzione di ulteriori 8 vigili urbani; anche a seguito dei 6 comitati provinciali dell’ordine pubblico e della sicurezza richiesti dal Sindaco e tenutisi presso la Prefettura di Salerno, sono stati eseguiti diversi interventi delle forze dell’ordine con i blitz nei vari quartieri della Città a cui sono seguiti arresti e sequestri.

Circa le Politiche sociali ed il Piano di Zona sono state presentate le annualità 2019/2020/2021 del Piano di Zona, assicurati tutti i servizi sociali primari nonostante la carente dotazione organica dell’ufficio, costituita l’Azienda speciale (ASSI) di cui sono stati già approvati il Bilancio e il piano programma e la cui operatività è fissata per il 1 ottobre.

Per l’Urbanistica, l’istruttoria del nuovo PUC è quasi completa e sarà approvata entro l’anno.

Riguardo allo Sviluppo Economico – Servizio Area PIP: il SUAP ha concluso positivamente oltre 1.000 pratiche realizzando un maggiore introito per le casse comunali superiore al +30%, sono state formalizzate n.12 rateizzazioni per gli oneri di urbanizzazione con incasso del Comune dei primi €110.000 relativi al primo dei 15 anni previsti, è stata avviata la cessione delle ex canalette demaniali che ha generato un incasso di circa 70.000 euro.

Inoltre, è stato istituito il Distretto Diffuso del Commercio “Expo-Sele” di cui Eboli è comune capofila.

Per le Politiche Giovanili, è stata ridata vita al Forum dei Giovani, è stato istituito il Premio per la Libertà con il coinvolgimento delle scuole del territorio, è stato predisposto il Consiglio comunale Junior.

Nel campo della Cultura e degli Eventi, sono stati sostenuti finanziariamente ed accompagnati nell’organizzazione più di 100 manifestazioni su tutto il territorio.

Riguardo la Manutenzione, è stata ristabilita la fruibilità degli impianti sportivi (Palasele e Dirceu) che erano inutilizzabili, nonostante le risorse pubbliche spese per le Universiadi 2019 (470mila per il Palasele, 330mila per il Dirceu); garantita manutenzione straordinaria delle scuole che al nostro insediamento presentavano caldaie non funzionanti e infiltrazioni di acqua piovana in tutti i plessi; si è provveduto alla cura ordinaria e straordinaria del verde pubblico; è stata acquisita al patrimonio comunale l’area dell’ex vivaio forestale e sono stati avviati i lavori per la predisposizione di una bozza progettuale per il ridisegno della nuova fascia costiera; sono stati eseguiti interventi di riqualificazione e pulizia della fascia costiera, con anche il recupero e l’utilizzazione a fini sociali della Casina Rossa.

All’Ambiente è stata realizzata l’isola ecologica a Piazza Borgo; avviato Progetto Mobilità sostenibile con l’aggiudica della gara per l’installazione di 30 colonnine di ricarica elettrica su tutto il territorio; provveduto alla costituzione sub-ambito SAD; attuati interventi per la riduzione della dispersione idrica tramite l’impiego di tecnologie avanzate per tramite dell’Asis; predisposto programma di transizione energetica attraverso l’efficientamento energetico del patrimonio comunale e la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili e solidali; attuati il primo piano di sterilizzazione gratuita per 100 cani del Comune di Eboli e la microchippatura gratuita su tutto il territorio comunale.

Avviata inoltre la Digitalizzazione dei servizi comunali, messa in opera della connessione ultramoderna in fibra ottica di tutti gli uffici, attuazione della migrazione in cloud di tutti i dati degli archivi.

Infine, il Bilancio, per la prima volta da decenni, presenta conti in attivo, dopo aver sanato la debitoria di 6milioni e 600mila che andava sanata nel 2019/2020/2021.

Tutto questo, senza voler considerare i finanziamenti già acquisiti per opere pubbliche che saranno appaltate nei prossimi giorni: Asilo Nido Santa Cecilia (1milione100mila euro), progetti Terna per 5milioni e 500mila euro, centro Spartacus per un finanziamento di 2 milioni di euro e, di assoluto rilievo, 5milioni di euro per il risanamento dei costoni dei torrenti Tiranna e Tufara.

Tutto ciò senza sottolineare quanto fatto per contrastare interventi dannosi per il nostro territorio, come la Bretella, e per il nostro Ospedale, per il quale la pressante azione di sollecito svolta dal Sindaco ha fatto sì che si avviasse la spesa dei 22 milioni per la sua manutenzione straordinaria.

Sono innumerevoli le attività svolte ed è evidente, anche solo attraverso quest’estrema sintesi, che l’azione amministrativa svolta non ha subìto sinora rallentamenti.

Questo grazie al lavoro, all’impegno e alle competenze di tutti gli Assessori che hanno sinora operato per il bene della Città e dell’interesse generale.

La rimodulazione della Giunta, da intendersi esclusivamente come necessario atto di riequilibrio e giammai come segnale di sfiducia verso alcuno, e l’attribuzione di alcune deleghe ai consiglieri comunali daranno continuità nell’attuazione del programma politico scelto dai cittadini alle ultime elezioni di ottobre 2021 e ai risultati ottenuti in questi primi due anni.

I risultati già conseguiti e quelli che verranno nelle prossime settimane sono l’unica, seria e vera risposta all’inutile e frenetico gossip di questi giorni, a chi invoca sollevazioni popolari o alternative di governo, dimenticandosi di non aver fatto nulla nel passato o addirittura di essere stati complici di amministrazioni che hanno ridotto questa Città, con appena 105 dipendenti comunali, senza videosorveglianza, senza un Pian…