Eboli, auto finisce fuori strada e termina la sua corsa in una cunetta

Incidente stradale ad Eboli. È accaduto questo pomeriggio lungo la SP 204 la strada che costeggia la zona industriale e conduce alla zona rurale ebolitana in località Santa Chiarella.

Alla base del sinistro stradale, avvenuto a quanto pare subito dopo la curva, potrebbe essere stata la velocità sostenuta o una manovra azzardata e la corsa della Mercedes di colore nero è finita nella cunetta laterale alla strada.

I soccorsi

Ad avere la peggio probabilmente un uomo che era alla guida dell’auto e che sarebbe apparso per fortuna in condizioni non particolarmente preoccupanti.

Sul posto tempestivi sono giunti i carabinieri della locale Compagnia, i sanitari e i vigili del fuoco del distaccamento di via Grimaldi.

Espletate le formalità di rito la strada è tornata percorribile.