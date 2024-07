Eboli, atto vandalico o cedimento strutturale: danneggiato il monumento a Vincenzo Giudice MOVM in P.zza della Repubblica

Atto vandalico o cedimento strutturale: danneggiato il monumento a Vincenzo Giudice MOVM nella centralissima Piazza della Repubblica ad Eboli. È di poco fa il sopralluogo da parte dei finanzieri del comando di via Cefalonia. “Il monumento sarà rimesso in sicurezza a breve” assicurano le fiamme gialle.

Indignazione e rabbia sono i sentimenti comuni espressi da alcuni presenti. “Nessun atto vandalico al busto di Vincenzo Giudice. Si tratta di un’operazione di manutenzione a causa del detorioramento dei giunti che lo mantenevano.

Il Busto, poggiato sul marmo, sta per essere prelevato da una ditta munita di gru che lo porterà all’azienda specializzata per sostituire i giunti ammalorati dal tempo. Poi il nostro Vincenzo Giudice tornerà a splendere in tutta la sua gloria”. È la nota del comune di Eboli.