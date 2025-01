Eboli, attività produttiva e commercio: bilancio negativo

Non le manda a dire Donato Santimone presidente della Confesercenti Eboli e ripassa sotto la lente d’ingrandimento tutta una serie di attività che non vanno come dovrebbe andare.

I nodi da sciogliere

Il primo modo da sciogliere è la localizzazione del mercato del sabato nell’area degli impianti sportivi che, se da un lato registra il plauso dell’amministrazione comunale, dall’altro invece vede i venditori e i rappresentanti di categoria scoraggiati e in maniera critica. Santimone parla di “una politica fallimentare legata al settore commercio e se le attività produttive di un territorio registrano un trend negativo qualcosa bisogna fare”.

Rabbia tra i residenti

E se nel rione Paterno il commercio è in ginocchio e non va certo meglio al centro, la stessa situazione si registra nelle periferie e soprattutto a Santa Cecilia dove, in seguito alla escalation di furti la gente ha paura e i commercianti chiedono il potenziamento dei controlli.