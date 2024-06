Eboli, atti osceni in luogo pubblico: due giovani adolescenti sono stati sanzionati per atteggiamenti ambigui

È accaduto in pieno centro cittadino, nelle immediate vicinanze di Viale Amendola.

Due giovani adolescenti erano intenti a consumare un rapporto sessuale quasi completo quando sono stati raggiunti da una pattuglia dei vigili urbani.

Gli uomini del capitano Mario Dura, allertati da alcuni residenti increduli, sono prontamente intervenuti e hanno trovato ad attenderli una scena imbarazzante ed inequivocabile.

I due ragazzi, di 15 e 16 anni, studenti di una scuola ebolitana, stavano consumando un rapporto sessuale quasi completo su una panchina di via Vito Laudati, nei pressi del Viale Amendola.

Credendosi lontani dagli occhi indiscreti i ragazzi si sono lasciati andare ad effusioni che non sono passate inosservate ad una residente affacciata alla finestra e che ha immediatamente chiamato la Polizia Municipale.

La ragazza avrebbe anche cercato di deviare gli agenti adducendo varie motivazioni e qualche giustificazione, ma la situazione che si è presentata agli occhi degli agenti non ha lasciato spazio agli equivoci.

Gli uomini della Municipale infatti hanno condotto i due adolescenti al comando di via Mario Pagano e dopo l’arrivo dei genitori sono stati entrambi sanzionati con un verbale, pagamento in misura ridotta, di €10.000 così come prevede l’art. 527 c.p. per atti osceni in luogo pubblico.