Eboli, area di carico e scarico di 18 metri: insorgono i consiglieri comunali di Forza Italia

L’interrogazione consiliare porta la firma dei consiglieri comunali Giuseppe Norma e Cosimo Pio Di Benedetto, Consiglieri Comunali di Eboli per Forza Italia ed è rivolta al Sindaco del comune di Eboli, al Presidente del Consiglio Comunale e all’Assessore competente. L’oggetto della missiva è chiaro: Interrogazione sulla realizzazione dell’area di carico/scarico merci in Via Umberto Nobile 51. Era stata notata nei giorni scorsi la striscia gialla per delimitare l’area di carico e scarico merci proprio davanti ad una attività di via Umberto Nobile e questa mattina al Protocollo dell’ente è arrivata l’interrogazione.

Il testo

Premesso che Via Umberto Nobile rappresenta una delle arterie principali della città, caratterizzata da un elevato flusso veicolare e dalla presenza di numerosi residenti e attività commerciali; La disponibilità di parcheggi in questa zona è già limitata rispetto al numero di cittadini che vi risiedono e la frequentano quotidianamente; Recentemente è stata realizzata un’area di carico/scarico merci di 18 metri in Via Umberto Nobile 51, con conseguente ulteriore riduzione degli spazi di sosta disponibili. I consiglieri Norma e Di Benedetto Considerato scrivono: «Qualsiasi intervento che incide sulla viabilità e sulla disponibilità di parcheggi deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e previo ottenimento di tutti i pareri necessari; È fondamentale garantire un equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali e quelle dei residenti, evitando soluzioni che possano penalizzare la vivibilità della zona».

L’interrogazione

«Si interroga il Sindaco e l’Amministrazione comunale per sapere: Se la realizzazione dell’area di carico/scarico in Via Umberto Nobile 51 è avvenuta previo ottenimento di tutti i pareri necessari dagli enti e uffici competenti; Se sono state effettuate valutazioni preventive sull’impatto della realizzazione di tale area in termini di viabilità e riduzione dei parcheggi disponibili per residenti e cittadini; Quali criteri e motivazioni hanno portato alla scelta di questa specifica collocazione e delle sue dimensioni; Se sono previsti interventi per compensare la perdita di parcheggi a servizio dei residenti e delle attività commerciali della zona; Se l’Amministrazione intende valutare eventuali soluzioni alternative o modifiche all’attuale assetto o della sosta in Via Umberto Nobile, al fine di garantire un’equa distribuzione degli spazi pubblici». L’attenzione di Forza Italia resta alta sulla vicenda che in città ha alimentato una serie di polemiche importanti.