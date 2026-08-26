Cronaca

Eboli, anziana fragile soccorsa in casa dalla Polizia Municipale: atti inviati alla Procura

L'intervento decisivo del Corpo guidato dal Comandante Daniele De Sanctis dopo l'allarme di un familiare. Attivato il 118 e i servizi sociali; atti trasmessi alla Procura per ipotesi di abbandono e maltrattamenti

Di: Antonio Elia
Eboli, anziana fragile soccorsa in casa dalla Polizia Municipale: atti inviati alla Procura

Provvidenziale intervento della Polizia Municipale di Eboli a tutela di una donna anziana in condizioni di forte vulnerabilità e con gravi patologie croniche, individuata all’interno di un’abitazione nel centro cittadino. L’attività ha avuto origine a seguito di una segnalazione pervenuta da un familiare residente all’estero, allarmato dall’impossibilità di avere notizie della donna da diversi mesi.

I fatti

A fronte di reiterate difficoltà di contatto e a seguito dei primi approfondimenti condotti sul posto e presso le competenti strutture sanitarie territoriali – dai quali emergevano criticità nella continuità assistenziale e terapeutica –, la Polizia Municipale ha prontamente notiziato l’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri, le operazioni sul posto sono state coordinate direttamente dal Comandante della Polizia Municipale, Daniele De Sanctis, intervenuto congiuntamente al personale del Corpo. Una volta fatto accesso nell’abitazione, gli operatori hanno riscontrato le precarie condizioni psico-fisiche della donna, richiedendo l’immediato intervento del personale sanitario del 118 e del medico curante.

Constatato il quadro clinico, il medico ha formalizzato lo stato di necessità, disponendo il tempestivo trasferimento dell’anziana presso il locale nosocomio per le cure del caso. Contestualmente, è stata attivata l’assistenza sociale del Piano di Zona (Consorzio ASSI) per la presa in carico socio-assistenziale e la protezione della persona fragile.

Indagini in corso

Della vicenda è stata costantemente informata la Procura della Repubblica di Salerno, nella persona del Sostituto Procuratore di turno, Dott.ssa Mafalda Daria Cioncada.

L’intero carteggio e gli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, cui competeranno le opportune valutazioni in ordine all’eventuale sussistenza di fattispecie di reato, tra cui le ipotesi di abbandono di persone incapaci e maltrattamenti in famiglia.

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