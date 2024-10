Eboli: Ancora un incidente sulla SP 30 in località Femmina morta

Uno scontro tra due auto e l’intervento immediato delle forze dell’ordine. È successo sulla Sp30, in località Femmina Morta. Per fortuna da quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi, ma esclusivamente danni alle carrozzerie dei veicoli.

L’incidente

Sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Eboli diretti dal capitano Greta Gentili anche un carro attrezzi che ha provveduto a recuperare uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro.

Ieri sera sulla stessa strada e più o meno alla stessa altezza un altro incidente si è verificato. Anche in quel caso danni solo ai veicoli.