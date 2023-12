Eboli: ammodernamento dello svincolo autostradale di San Giovanni

«Abbiamo avviato un proficuo rapporto con l’ANAS, chiesto ed ottenuto che il progetto di ammodernamento dello svincolo autostradale venisse rilanciato, rappresentato il favore per l’opera e assicurato il massimo impegno, incontrando da subito la disponibilità dell’ANAS che è responsabile del procedimento».

E arriva anche il parere di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente

«Dopo mesi di ritardo, ben oltre i termini di legge, il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha finalmente espresso il parere di compatibilità ambientale (il n. 639 del 6 dicembre 2023), acquisito dall’Ente il 7 dicembre con prot. 53251. Prima di allora sul progetto si sono espresse sia la Commissione VIA e VAS, sia il Ministero della Cultura – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio», si legge nella nota di Palazzo di Città.

Terminata l’acquisizione dei pareri del Governo, si avvierà formalmente l’iter finale per l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio del cantiere.

Toccherà quindi al Comune di Eboli esprimere il proprio parere favorevole nelle sedi competenti.

“Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento di un risultato così rilevante per il territorio di Eboli, al quale ho guardato con attenzione sin dal momento del mio insediamento al MIT – afferma il Sottosegretario Ferrante – Determinanti e costruttive le interlocuzione avute con ANAS ed RFI, al pari di quelle con il Ministero dell’Ambiente che ringrazio. Eboli è parte nevralgica di un territorio interessato da importanti trasformazioni infrastrutturali e trasportistiche, ed è espressione della vivacità produttiva del nostro Mezzogiorno. Il Governo, con la consueta determinazione, pone i bisogni dei cittadini al centro di politiche infrastrutturali complesse, per fornire loro le migliori condizioni di mobilità”.

Soddisfatto anche il giovane consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Norma: “Il sottosegretario lo aveva promesso pubblicamente ai cittadini nell’incontro avvenuto sul Viale Amendola, finalmente risposte concrete da parte di una classe politica che sta facendo bene e sta garantendo risposte continue alla nostra città e ai nostri territori“.