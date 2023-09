Capaccio Paestum, un progetto da un milione di euro per il “Mario Vecchio”

Un progetto per la riqualificazione del campo sportivo Mario Vecchio grazie ai fondi del bando Sport e Periferie. Il comune di Capaccio Paestum al lavoro per candidare le opere a finanziamento. Il fondo garantisce contributi per realizzazione o rigenerazione di impianti sportivi localizzati in particolare in aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, oppure per opere di completamento e adeguamento degli impianti sportivi già esistenti.

Nel 2023 garantiti fondi per 75 milioni di euro.

Il progetto del comune di Capaccio Paestum

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha intenzione di avviare un progetto di riqualificazione del campo sportivo Mario Vecchio, già in passato oggetto di interventi di restyling che hanno portato anche al rifacimento del terreno di gioco, realizzato in erba sintetica. A distanza di anni, però, è necessaria un’ulteriore opera di manutenzione.

I costi

Le richieste di finanziamento a carico del fondo Sport e Periferie non potranno essere superiori a 700mila euro. Il costo del progetto del comune capaccese è di un milione di euro: 775 mila euro rappresentano l’importo a base di gara, la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione della stazione appaltante.

L’amministrazione Alfieri reperirà gli ulteriori 300mila euro da fondi del bilancio comunale o attraverso la concessione di un mutuo.

L’iter progettuale è ora partito con l’approvazione dello studio di fattibilità. Per proseguire bisognerà attendere l’esito della richiesta di finanziamento.