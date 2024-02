Eboli: ambulanze in attesa e traffico in tilt, non c’è pace per l’ospedale ebolitano | VIDEO

Cambiano i giorni e le situazioni ma per l’ospedale di Eboli non c’è proprio pace. A quelle che sono le normali problematiche legate all’andamento sanitario e a quelle legate alla questione meramente politica attorno a cui ruotano le sorti della costruzione di una nuova struttura sanitaria, si aggiunge come macigno la questione relativa al piano traffico che resta nota dolente per gli operatori e per gli utenti.

Ennesima bagarre all’ingresso del Pronto Soccorso

Ambulanze in fila e in attesa, auto parcheggiate male, multipiano completamente pieno e utenti a zigzagare tra un disordine generale che non restituisce dignità ad un luogo che avrebbe bisogno di ben altre caratteristiche. Protestano i volontari delle varie croci, protestano i sanitari, protestano gli utenti: quando gli ambulatori ospedalieri sono attivi, quando ci sono le visite specialistiche e quando anche al Pronto Soccorso arrivano ambulanze che trasportano pazienti per il Maria Santissima dell’Addolorata non c’è pace.

Possibili soluzioni

Bisogna trovare una soluzione adeguata al piano traffico, bisogna garantire priorità ai mezzi di soccorso e regolare la sosta. Gran lavoro anche per i dipendenti della Publiparking che gestiscono il parcheggio multipiano: gli operatori molto spesso si trovano a dover fare i conti con le auto parcheggiate ai varchi d’accesso.